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Минпросвещения не будет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии

Глава ведомства Сергей Кравцов уточнил, что решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ не будет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии, все участники будут в равных условиях. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на брифинге в правительстве, видеозапись опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"Организация проведения экзаменов меняться не будет. Все меры, которые обеспечивают объективность проведения ЕГЭ, равенство возможностей для всех участников экзамена при поступлении в вузы сохранятся", - сказал Кравцов. 

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По его словам, решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников. "Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что есть та или иная ситуация, связанная с угрозой здоровью школьников. Но окончательное решение будет принято после майских праздников", - сказал он. 

Изначально ЕГЭ в этом году должен был проводиться в три этапа: с 20 марта по 13 апреля был запланирован досрочный этап, с 25 мая по 29 июня - основной, с 4 по 22 сентября - дополнительный. Однако в целях профилактики коронавируса Минпросвещения приняло решение перенести сроки проведения - старт ЕГЭ планируется на 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов он начнется с 9 июня.

Телепроект по подготовке к ЕГЭ

Минпросвещения запустит со следующей недели телепроект по подготовке старшеклассников к сдаче ЕГЭ, заявил Кравцов. "На следующей неделе мы запускаем новый телепроект, направленный на подготовку старшеклассников для сдачи ЕГЭ. <...> Это существенно поможет выпускникам школ, особенно живущим в отдаленных территориях", - сказал он. 

Министр отметил, что уроки телепроекта начнутся на "Триколор ТВ" с 20 апреля и на Общественном телевидении с 27 апреля.

Кравцов добавил, что также министерство просвещения организовало проект "Моя школа" в онлайн-режиме, в рамках которого в бесплатном доступе представлены все необходимые материалы для подготовки к итоговым аттестациям.

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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