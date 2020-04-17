{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума ввела штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку

Суммы штрафов для граждан при этом не меняются, сейчас они составляют от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, устанавливающий штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и других помещений, включая подвалы и подсобки, в многоквартирных домах.

Согласно поправкам, вносимым в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), штрафы за самовольную перепланировку или переустройство жилых помещений для должностных лиц составят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Суммы штрафов для граждан при этом не меняются, сейчас они составляют от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Аналогичные штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме.

Помимо этого, принятым законом предусмотрены штрафы за порчу жилых помещений, оборудования в них, а также за их использование не по назначению. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Для граждан санкции за такое правонарушение уже предусмотрены и составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Индивидуальные предприниматели, работающие без образования юридического лица, будут нести административную ответственность как юридические лица.

Прежней редакцией КоАП РФ предусмотрена ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах, распространяется она исключительно на граждан. Ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не регламентировалась, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Россия поднялась на 11-е место по числу случаев заражения коронавирусом в мире
Число заразившихся в России достигло 32 008
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС