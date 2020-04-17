Госдума ввела штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, устанавливающий штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и других помещений, включая подвалы и подсобки, в многоквартирных домах.

Согласно поправкам, вносимым в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), штрафы за самовольную перепланировку или переустройство жилых помещений для должностных лиц составят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Суммы штрафов для граждан при этом не меняются, сейчас они составляют от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Аналогичные штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме.

Помимо этого, принятым законом предусмотрены штрафы за порчу жилых помещений, оборудования в них, а также за их использование не по назначению. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Для граждан санкции за такое правонарушение уже предусмотрены и составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Индивидуальные предприниматели, работающие без образования юридического лица, будут нести административную ответственность как юридические лица.

Прежней редакцией КоАП РФ предусмотрена ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах, распространяется она исключительно на граждан. Ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не регламентировалась, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.