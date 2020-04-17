В Москве семья отказалась забирать из больницы пенсионерку из-за боязни коронавируса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Семья отказалась забирать из столичной больницы 96-летнюю женщину, теперь пенсионерку поселят в пансионате ветеранов труда. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что родственники отказались забирать женщину из-за боязни заразиться коронавирусом, однако эту информацию в департаменте подтвердить не смогли, отметив лишь, что семья пенсионерки действительно не хочет забирать ее из больницы.

Женщина проходила лечение в больнице №13, но в связи с ее перепрофилированием на прием больных с коронавирусной инфекцией была переведена в ГКБ им. Юдина. "Как только женщина будет выписана, она сможет поехать в пансионат для ветеранов труда, куда ранее ей была оформлена путевка, так как специальная комиссия департамента соцзащиты признала женщину нуждающейся в постороннем уходе, помощи и опеке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в связи с распространением новой коронавирусной инфекции во всех стационарных учреждениях соцзащиты временно ограничен прием новых проживающих. Однако для пенсионерки сделают исключение. Для безопасности остальных подопечных в течение 14 дней после приезда в центр она будет находиться в режиме самоизоляции.