Опрос: четверть компаний в РФ не ввели дополнительные средства коммуникации на удаленке

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сервис Работа.ру выяснил, как российские компании поддерживают продуктивность работников после перевода на удаленку в связи с ситуацией с коронавирусом. Выяснилось, что четверть компаний не стали вводить дополнительные средства коммуникации со своими сотрудниками. Об этом свидетельствуют данные опроса, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Почти каждый пятый россиянин (18%) в апреле перешел на удаленный режим работы. Четверть россиян рассказали, что начальство "просто отправило их на удаленку и никак не комментирует ситуацию". Многие компании просто оказались не готовы к новому формату работы", - отмечают авторы исследования.

Каждый второй участник опроса указал, что руководство использует для коммуникации с персоналом проверенный временем способ - почтовую рассылку. У 37% респондентов в компаниях появился чат в мессенджерах, где руководство оперативно поддерживает связь с сотрудниками. По словам 12% опрошенных, в их компании начальство завело канал в мессенджере с новостями компании. Регулярные встречи в онлайн-формате проводят в 26% российских компаний.

Опрос проводился в апреле среди россиян старше 18 лет, которые работают на удаленке. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. перешедших на удаленку пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее сервис сообщал, что среди перешедших на удаленку респондентов почти треть участников признались, что их эффективность во время дистанционной работы снизилась. Только 9% респондентов считают, что из дома им удается работать более продуктивно. Остальные не заметили изменений.