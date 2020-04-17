МИД Китая выразил понимание в связи с переносом парада Победы в России

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Китайские власти выражают понимание в связи с переносом в России даты парада Победы с 9 мая на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай выступает в поддержку проведения в России мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Мы выражаем понимание в связи с их переносом с 9 мая на более позднюю дату, - отметил он на регулярном брифинге. - КНР и Россия совместно с международным сообществом будут как и прежде защищать результаты, которых удалось добиться в результате победы во Второй мировой войне".

По словам дипломата, Пекин намерен объединить усилия с Москвой для защиты многосторонних принципов сотрудничества, будет стремиться к тому, чтобы военная агрессия в отношении какой бы то ни было страны более никогда не повторилась.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.