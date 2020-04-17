Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 4 тыс. положительных тестов на коронавирус было сдано в России за минувшие сутки, при этом 286 человек были выписаны из больниц по выздоровлению.

Об этом сообщил официальный представитель информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"За последние сутки в России зафиксировано 4 069 новых положительных результатов теста. При этом выписали по выздоровлению 286 человек. Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек. 273 [человека], к сожалению, скончались", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в оперштабе, озвученные цифры не являются окончательными - в частности, не учтены данные по Республике Алтай.