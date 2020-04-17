{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс.

Зарегистрировано 4 069 новых случаев заражения
Описание
© Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 4 тыс. положительных тестов на коронавирус было сдано в России за минувшие сутки, при этом 286 человек были выписаны из больниц по выздоровлению. 

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом сообщил официальный представитель информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"За последние сутки в России зафиксировано 4 069 новых положительных результатов теста. При этом выписали по выздоровлению 286 человек. Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек. 273 [человека], к сожалению, скончались", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в оперштабе, озвученные цифры не являются окончательными - в частности, не учтены данные по Республике Алтай.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыли для прихожан
Такая мера будет действовать минимум до 30 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС