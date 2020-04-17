Власти Коми ожидают пик пандемии коронавируса в регионе с 30 апреля по 5 мая

СЫКТЫВКАР, 17 апреля. /ТАСС/. Пик пандемии коронавируса в Коми можно ожидать в период с 30 апреля по 5 мая, сообщил журналистам в пятницу врио главы республики Владимир Уйба.

"По пику ситуация очень непростая, инфекция новая, мы сделали несколько моделей. Пик (исходя из проведенных исследований) ожидается в период с 30 апреля по 5 мая", - сказал он.

Уйба также не исключил, что к пику распространения инфекции число заразившихся вырастет до 50 тыс. человек.

"До 50 тыс. человек будет вовлечено в круг заболевших, [на данный момент] 80% болеют в легкой форме, 20% - средние и тяжелые случаи, они нас беспокоят", - сказал он.

Коми входит в число регионов, где больше всего заразившихся на 100 тыс. населения. По последним данным, в республике 455 заболевших.

Крупный очаг инфекции первоначально выявили в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.

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