Дума продлевает действие эксперимента по голосованию на цифровых участках на 2020 год

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в пятницу приняли во втором чтении законопроект о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в ходе дополнительных выборов в нижнюю палату седьмого созыва и выборов в органы госвласти субъектов РФ.

Инициатива предусматривает продление эксперимента, который даст дополнительные условия для реализации активного избирательного права граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа. Они смогут проголосовать на довыборах депутатов Госдумы и региональных выборах в единый день голосования 13 сентября на цифровых участках, оснащенных специальными техническими средствами. Такое же право получат граждане, оказавшиеся вне своего места жительства, но в своем регионе.

Согласно законопроекту, эксперимент пройдет по всей России. Заявление о голосовании на цифровом участке можно будет подать через единый портал государственных и муниципальных услуг и многофункциональный центр.

Законопроект устанавливает, что цифровым будет считаться избирательный участок, оснащенный техническими средствами в соответствии с перечнем Центральной избирательной комиссии. ЦИК утвердит перечень подобных избирательных участков. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту уточнил, что ЦИК должен сделать это в течение пяти дней после вступления закона в силу.

В порядке эксперимента 8 сентября 2019 года на территории Москвы были открыты 30 цифровых участков, на которых жители регионов, оказавшиеся в этот день в столице, могли проголосовать на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы.