Госдума освободила жителей ДНР и ЛНР от пошлины при вступлении в гражданство России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект, который освобождает от госпошлины в 3,5 тыс. рублей постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках граждан при получении ими в упрощенном порядке российского паспорта.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и членов Совета Федерации, в том числе представляющих в парламенте Республику Крым. Необходимые поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Согласно принятому закону, от госпошлин при получении российского паспорта освобождаются лица, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, обратившиеся с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года.

В настоящее время за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве РФ, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается государственная пошлина в размере 3,5 тыс. рублей. По данным авторов законопроекта, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории ЛНР составила 10 979 рублей, а средний размер пенсионных выплат - 4 966 рублей. В ДНР эти показатели составили 12 036 рублей и 4 937 рублей соответственно. При этом, как добавляют авторы, минимальный размер пенсии, которую получала почти половина пенсионеров республик Донбасса, составляла 3 194 рубля.