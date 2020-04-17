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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко считает необходимым начинать занятия в школах со следующей недели

По словам президента Белоруссии, в стране справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавируса

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости приступить к учебному процессу в школах со следующей недели. Об этом он заявил в пятницу во время рабочей поездки в Гродненскую область.

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"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться, но медленно, спокойно. В деревне нет проблем, ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей. И проблем там нет, ОРВИ уже закончились", - приводит слова главы государства агентство БелТА. По его словам, "могут где-то заниматься - пусть занимаются". "В городе где-то неделя должна уйти на медленное втягивание детей <...> в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться, надо раскручивать этот процесс", - считает Лукашенко.

Он также отметил, что в стране справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. "Самое главное - мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное - не допустили всплеска", - сказал глава государства. Обращаясь к губернатору Гродненской области, президент сказал, что этот регион более благополучный. "Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID-19 превратился в политику. Я этого ожидал", - отметил Лукашенко.

Число инфицированных новым коронавирусом в Белоруссии увеличилось на 16 апреля составило 4 204 человека, зафиксировано 40 летальных исходов. В республике карантин не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. Школьные каникулы ранее были продлены до 18 апреля.

11 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса, при этом рекомендовала принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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