Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании 17 апреля принял решение рекомендовать верхней палате парламента одобрить закон о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Михаил Козлов.

"Члены комитета единогласно проголосовали за поддержку данного закона", - пояснил Козлов.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане.

В четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила журналистам, что считает избыточной шумиху вокруг данного закона. По ее словам, он восстанавливает историческую справедливость.

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией, отмечают авторы инициативы. Кроме того, напоминают они, 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза: указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР.

Новые нормы направлены на "укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества", отмечается в сопроводительных документах. Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества, добавляют авторы.