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Пандемия коронавируса нового типа

У 31 воспитанника Нахимовского морского училища подтвердили коронавирус

Состояние всех инфицированных нормальное, симптомов заболевания органов дыхания нет
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"В рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты", - сказали в Минобороны. По данным военного ведомства, состояние всех инфицированных нормальное, симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела в норме. "Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение", - подчеркнули в Минобороны.

"Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в городе Москве ", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что к участию в совместных тренировках парадных расчетов в Алабине воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не привлекались. 

Заразившиеся помещены на карантин в один из санаториев Минобороны. "Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации по месту размещения", - сказали в ведомстве. При этом эпидемическая обстановка в самом Нахимовском морском училище и его региональных филиалах оценивается как стабильная и контролируемая. В Минобороны уточнили, что там "ежедневно проводятся мероприятия по диагностике личного состава и полной дезинфекции всех помещений и материальных средств".

Тренировки парадных расчетов и подготовка к параду Победы продолжались по плану после введения нерабочих недель. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего в парадных расчетах будут задействованы 15 тыс. человек. Как сообщал ТАСС источник в силовых структурах, 6 апреля в Алабине прошла первая совместная тренировка пеших парадных расчетов, бронетехники и авиации.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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