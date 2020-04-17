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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Ивановской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Женщине было 74 года

ТАСС, 17 апреля. Пациентка с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией умерла в Ивановской области. Это первый случай смерти в регионе заболевшего COVID-19, сообщил в пятницу журналистам в ходе брифинга глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

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"У нас сегодня скончался первый пациент 74 лет, который был на аппарате ИВЛ. На протяжении недели мы боролись за его жизнь, однако тяжесть состояния его обусловлена не коронавирусной инфекцией, а сопутствующими заболеваниями. Поэтому нам не удалось эту борьбу за жизнь выиграть", - сказал Фокин.

По его словам, у женщины заражение коронавирусом было подтверждено лабораторно. При этом причина смерти будет установлена после патологоанатомического вскрытия. 

В настоящий момент в регионе коронавирус диагностирован у 149 человек, десять из которых выздоровели.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия коронавируса нового типа
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