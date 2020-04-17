В Ивановской области умерла первая пациентка с коронавирусом

ТАСС, 17 апреля. Пациентка с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией умерла в Ивановской области. Это первый случай смерти в регионе заболевшего COVID-19, сообщил в пятницу журналистам в ходе брифинга глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

"У нас сегодня скончался первый пациент 74 лет, который был на аппарате ИВЛ. На протяжении недели мы боролись за его жизнь, однако тяжесть состояния его обусловлена не коронавирусной инфекцией, а сопутствующими заболеваниями. Поэтому нам не удалось эту борьбу за жизнь выиграть", - сказал Фокин.

По его словам, у женщины заражение коронавирусом было подтверждено лабораторно. При этом причина смерти будет установлена после патологоанатомического вскрытия.

В настоящий момент в регионе коронавирус диагностирован у 149 человек, десять из которых выздоровели.