{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В МЧС заявили, что их советы по ношению масок не расходятся с Роспотребнадзором

Маска уместна, если человек находится в местах массового скопления людей, напомнила директор Департамента информационной политики МЧС России Жанна Терехова

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Советы специалистов МЧС России по ношению масок на улице в условиях пандемии коронавируса не расходятся с рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом ТАСС в пятницу сообщила директор Департамента информационной политики МЧС России Жанна Терехова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Рекомендации МЧС России по недопущению распространения коронавирусной инфекции не расходятся с рекомендациями Роспотребнадзора", - сказала она.

По словам Тереховой в рекомендациях, разработанных Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) по мерам безопасности в транспорте и общественных местах указано, что ношение средств индивидуальной защиты поможет ограничить распространение вируса. "Маска уместна, если человек находится в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным. Однако использовать ее на открытом воздухе, если на близком расстоянии нет других граждан, не стоит, лучше дышать свежим воздухом", - добавила представитель МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что специалисты министерства в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Кремль не оценивает риски от задымления из Чернобыльской зоны
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такую оценку должны давать в МЧС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС