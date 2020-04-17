В МЧС заявили, что их советы по ношению масок не расходятся с Роспотребнадзором

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Советы специалистов МЧС России по ношению масок на улице в условиях пандемии коронавируса не расходятся с рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом ТАСС в пятницу сообщила директор Департамента информационной политики МЧС России Жанна Терехова.

"Рекомендации МЧС России по недопущению распространения коронавирусной инфекции не расходятся с рекомендациями Роспотребнадзора", - сказала она.

По словам Тереховой в рекомендациях, разработанных Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) по мерам безопасности в транспорте и общественных местах указано, что ношение средств индивидуальной защиты поможет ограничить распространение вируса. "Маска уместна, если человек находится в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным. Однако использовать ее на открытом воздухе, если на близком расстоянии нет других граждан, не стоит, лучше дышать свежим воздухом", - добавила представитель МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что специалисты министерства в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.