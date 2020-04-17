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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Укргидрометцентр опроверг связь задымления в Киеве с пожарами в Чернобыльской зоне

Дым от этого пожара не мог попасть в Киев из-за северо-западного направления ветра, отметил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Дым от пожара в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля не мог попасть в Киев из-за северо-западного направления ветра. Об этом в пятницу заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Вчерашнее задымление, которое наблюдалось в столице, вызвано пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области. Направление ветра было северное и западно-северное, это никак не связано с влиянием Чернобыльской зоны", - цитирует Кульбиду пресс-служба ГосЧС Украины.

По его словам, в ближайшие 10 дней в стране, кроме западных районов, осадков не ожидается. "То есть в районах, где тление травы, торфа и леса, не будет осадков, но не будет и значительного усиления ветра", - отметил Кульбида.

Он также сообщил, что радиационный мониторинг совершается все время, превышение нормы не зафиксировано.

16 апреля в Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь зданий, в том числе три жилых. Киевская власть сообщила, что дым, который наблюдался в четверг в столице, был вызван пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения. Жителям посоветовали не выходить из дома и плотно закрыть окна и двери.

Теги
УкраинаПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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