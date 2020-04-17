Установлена температура гибели коронавируса

ТАСС, 17 апреля. Специалисты исследовательского университета Экс-Марсель (Франция) определили оптимальный режим тепловой обработки образцов биоматериала пациентов с COVID-19 для лабораторных исследований, при котором опасный вирус становится максимально безопасным для медперсонала. Предварительные результаты эксперимента опубликованы на научном портале bioRxiv .

Исследователи провели серию испытаний, нагревая образцы штамма коронавируса при разных температурных режимах в двух условиях его обитания - стерильной среде и имитации реального биоматериала ("грязной" среде). Выяснилось, что при рекомендуемых процедурах обработки анализов, предполагающей нагрев до 56°C в течение 30 минут или 60°C в течение 60 минут, коронавирус сохраняет способность к размножению, что увеличивает риски заражения людей. Оптимальным режимом теплового воздействия на коронавирус стал нагрев до 92°C в течение 15 минут.

"Только протокол [режим нагрева] 92 °C в течение 15 минут был способен полностью инактивировать вирус, тогда как два других протокола привели к явному снижению инфекционности, но с остаточной инфекционностью. При этом не наблюдалось никакой разницы между чистыми или "грязными" условиями [среды для коронавируса]", - считают авторы исследования.

Авторы работы считают, что существующие методы обработки анализов пациентов также эффективны, так как у пациентов с COVID-19 даже в острой стадии наблюдается низкая виремия коронавируса - активность его проникновения в кровь.

"Принимая во внимание, что низкая виремия коронавируса наблюдается у пациентов с COVID-19 даже на острой стадии заболевания, [данные] протоколы, обычно используемые перед серологией, кажутся достаточными для инактивации SARS-CoV-2. Образцы, обработанные соответствующим образом, также будут пригодны для обнаружения вирусной РНК. Напротив, при обработке образцов дыхательных путей, обычно демонстрирующих гораздо более высокие вирусные нагрузки, только протокол 92 ° C-15 минут показал полную инактивацию", - свиделельствуют результаты исследований.