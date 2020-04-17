Установлена температура гибели коронавируса

ТАСС, 17 апреля. Специалисты исследовательского университета Экс-Марсель (Франция) определили оптимальный режим тепловой обработки образцов биоматериала пациентов с COVID-19 для лабораторных исследований, при котором опасный вирус становится максимально безопасным для медперсонала. Предварительные результаты эксперимента опубликованы на научном портале bioRxiv.
Исследователи провели серию испытаний, нагревая образцы штамма коронавируса при разных температурных режимах в двух условиях его обитания - стерильной среде и имитации реального биоматериала ("грязной" среде). Выяснилось, что при рекомендуемых процедурах обработки анализов, предполагающей нагрев до 56°C в течение 30 минут или 60°C в течение 60 минут, коронавирус сохраняет способность к размножению, что увеличивает риски заражения людей. Оптимальным режимом теплового воздействия на коронавирус стал нагрев до 92°C в течение 15 минут.
"Только протокол [режим нагрева] 92 °C в течение 15 минут был способен полностью инактивировать вирус, тогда как два других протокола привели к явному снижению инфекционности, но с остаточной инфекционностью. При этом не наблюдалось никакой разницы между чистыми или "грязными" условиями [среды для коронавируса]", - считают авторы исследования.
Авторы работы считают, что существующие методы обработки анализов пациентов также эффективны, так как у пациентов с COVID-19 даже в острой стадии наблюдается низкая виремия коронавируса - активность его проникновения в кровь.
"Принимая во внимание, что низкая виремия коронавируса наблюдается у пациентов с COVID-19 даже на острой стадии заболевания, [данные] протоколы, обычно используемые перед серологией, кажутся достаточными для инактивации SARS-CoV-2. Образцы, обработанные соответствующим образом, также будут пригодны для обнаружения вирусной РНК. Напротив, при обработке образцов дыхательных путей, обычно демонстрирующих гораздо более высокие вирусные нагрузки, только протокол 92 ° C-15 минут показал полную инактивацию", - свиделельствуют результаты исследований.