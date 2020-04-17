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Пандемия коронавируса нового типа

Посольство помогает продуктами россиянам, разместившимся в монастыре рядом с Токио

В православном монастыре в Тибе находятся шестеро граждан РФ

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Посольство России оказывает поддержку соотечественникам, которые из-за ограничения авиасообщения вследствие пандемии коронавируса были вынуждены разместиться в небольшом православном монастыре в расположенной рядом с Токио префектуре Тиба. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в дипломатическом представительстве.

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"С 10 апреля при координации посольства в православном монастыре в Тибе удалось разместить шесть россиян - все они жители Санкт-Петербурга, которые прилетели в Японию в туристических целях. Чувствуют они себя хорошо, мы оказываем им необходимую поддержку. Сотрудники посольства и торгпредства организовали сбор продуктов и предметов первой необходимости и регулярно отвозят их в монастырь. Также мы помогаем им продлевать визы", - отметили дипломаты.

Россияне ожидают возможности вылететь на родину. Монастырь находится относительно недалеко от токийского аэропорта Нарита. В диппредставительстве проинформировали, что, помимо шестерых петербуржцев, еще нескольких россиян разместили у себя соотечественники, постоянно проживающие в Японии. "Еще несколько человек живут в квартирах в токийском районе Сэтагая и городе Иокогама", - рассказали в посольстве.

12 апреля Японию вывозным рейсом "Аэрофлота" Токио - Москва покинули 179 россиян. В то же время в диппредставительстве отметили, что в стране до сих пор вынужденно остаются в общей сложности около 400 соотечественников. Посольство намерено и дальше оказывать российским гражданам всю возможную помощь до их возвращения на родину.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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