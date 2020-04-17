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Пандемия коронавируса нового типа

Власти регионов Поволжья не ожидают проблем с размещением больных коронавирусом

Они также заверили, что повышенное внимание к заболевшим COVID-19 не скажется на лечении других пациентов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти регионов Приволжского федерального округа готовят дополнительные места в федеральных медицинских центрах для пациентов с коноравирусной инфекцией. При этом в регионах уверены, что даже в случае роста числа зараженных проблем с их размещением в медучреждениях не будет, а повышенное внимание к заболевшим COVID-19 не скажется на лечении пациентов с другими заболеваниями, сообщили ТАСС представители региональных министерств здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля на совещании с главами регионов по мерам борьбы с коронавирусом поручил правительству в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник в ведение регионов.

Коек хватит на всех

В большинстве регионов Поволжья заверяют, что проблем с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом не будет. В части субъектов коечный фонд уже сформирован, в нескольких ведется работа по формированию дополнительных мест. Например, замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал ТАСС, что в настоящий момент регион уже полностью обеспечен коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

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"Мы имеем 364 койки, этих коек на настоящий момент более, чем достаточно. Мы работаем, чтобы развернуть в общей сложности 1 211 коек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что оборудуются новые места для пациентов с COVID-19, в том числе на базе федеральной клиники им. Миротворцева Саратовского государственного медуниверситета.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии ТАСС сообщили, что в регионе готово около 450 коек, дополнительно оборудовано около 100 коек для больных в тяжелом состоянии - в федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Задействовать их предполагается, когда все места в других учреждениях будут заняты.

Перепрофилирование федеральных медучреждений под прием больных с COVID-19 в Нижегородской области будет осуществляться в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона. Всего в регионе создано 1 869 мест в медучреждениях, в то время как по расчетному нормативу, в соответствии с численностью населения, всего необходимо создать 2 229 коек для пациентов с COVID-19. В настоящее время под прием больных приготовлены 72 койки в одном из корпусов Приволжского окружного медцентра ФМБА России и 50 коек в клинической больнице №50, которая также подведомственна ФМБА.

"Открытие дополнительных 122 коек для лечения пациентов с COVID-19 на базе федеральных медицинских организаций облегчит нагрузку на лечебные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Нижегородской области", - отметили в министерстве.

Без ущерба для других пациентов

Власти регионов заверяют, что снижение качества медицинского обслуживания для пациентов с другими заболеваниями из-за роста зараженных коронавирусом не будет. Большинство субъектов в полном объеме зарезервировало нужное количество коек, поэтому ряд федеральных учреждений пока не планирует выделять дополнительные резервные места.

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Например, в Пензенской области развернуто более 650 коек для приема больных с коронавирусной инфекцией в четырех лечебных учреждениях. Из-за перепрофилирования под тестирование пациентов с подозрением на коронавирус корпуса областной больницы им. Бурденко, где ранее проводили операции сердечно-сосудистого профиля, в том числе установку стентов, эти операции сейчас осуществляются в федеральном кардиоцентре. Перепрофилировать его пока не планируется. "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии мы уже используем для жителей Пензенской области в плане экстренной госпитализации по профилю. То есть они не перепрофилируются на работу с больным с COVID-19, а задействованы в оказании помощи по сердечно-сосудистым заболеваниям", - пояснила журналистам замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова.

В Нижегородской области считают, что перепрофилирование федеральных медучреждений не скажется на помощи пациентам с другими заболеваниями. "Медицинские организации федерального подчинения оказывают в основном плановую медицинскую помощь, которая на сегодняшний день приостановлена", - добавили в министерстве.

По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, в Пермском крае есть три федеральных учреждения, способных принять пациентов с коронавирусом - это Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова, Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и клиника Пермского государственного медицинского университета. Но поскольку это единственное учреждение в регионе, где занимаются стоматологическими и хирургическими патологиями, то ее решили полностью не перепрофилировать.

"Если будут поступать пациенты с хирургической стоматологической патологией и подозрительные на коронавирусную инфекцию или контактные, то для них будет выделено крыло, где они будут изолироваться. Саму клинику мы не задействуем", - сказала Мелехова, пояснив, что предполагается расширить перечень учреждений для увеличения коечного фонда и создать резервный фонд в госпитале ветеранов войн, где можно разместить 230 пациентов.

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Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава Удмуртии, в республике находится одна федеральная клиника с коечным фондом. Она расположена в городе Глазове, задействовать для лечения зараженных коронавирусом медучреждение пока не планируют. Как сообщил в четверг премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов, к 28 апреля республика увеличит количество коек до 935 - это на 184 койки больше количества, рекомендованного Минздравом России. В соответствии с требованиями, 664 койки будут оборудованы кислородом, 124 из них уже готовы.

В некоторых регионах учреждения отдают под размещение пациентов с коронавирусом отдельные корпуса. Так, власти Башкирии перепрофилируют в госпиталь для больных COVID-19 терапевтический корпус клиники государственного медицинского университета республики. Сейчас отделение закрыто, всех пациентов перевели в другие здания учреждения. Сам корпус находится в отдельно стоящем девятиэтажном здании. Здесь будет развернуто 140 коек для инфицированных коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В корпусе располагается отделение реанимации и интенсивной терапии, имеются боксированные палаты, которые оснащены необходимыми аппаратами длительной искусственной вентиляции легких и реанимационного мониторинга пациентов.

"С 16 апреля госпиталь сможет принимать зараженных согласно маршрутизации Минздрава, а те отделения, которые были в терапевтическом корпусе, переведены в другие - это реабилитация, химиотерапия", - отметили в пресс-службе университета.

Ряд учреждений в регионах переводятся в режим изоляторов для контактных с заразившимися коронавирусом лиц. Один из них будет развернут на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский центр глазной и пластической хирургии" Минздрава России в Уфе. Для тестирования пациентов с подозрением на коронавирус переориентирован сейчас корпус областной больницы им. Бурденко в Пензенской области, сообщила журналистам замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова.

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