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Пандемия коронавируса нового типа

Абэ заявил, что пока в условиях ЧС не везде удалось добиться нужного сокращения контактов

К настоящему времени в Японии зафиксировано свыше 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 200 человек

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. После введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в крупных городах Японии пока не везде удалось добиться желаемого сокращения людских потоков и, как следствие, контактов между людьми. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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"Я благодарю всех, кто следует нашим просьбам и не выходит из дома без крайней необходимости, чтобы мы добились поставленной цели сократить контакты между людьми на 70-80%. Однако не везде нам удается добиться таких цифр. К примеру, в токийском районе Сибуя мы приблизились к сокращению людских потоков на 60%", - сказал он.

Абэ попросил жителей со всей серьезностью отнестись к требованиям властей, чтобы это не привело к резкому росту числа заражений. "Необходимо воздерживаться от поездок в регионы. Особенно это касается предстоящей "золотой недели" (период праздников в конце апреля - начале мая). Подобные поездки могут привести к дальнейшему распространению вируса", - предупредил глава правительства.

Премьер Японии заявил, что в течение недели правительство должно завершить работу над проектом поправок к бюджету на текущий год. В него планируется включить выплату по 100 тыс. иен (около 929 долларов) каждому гражданину страны в качестве экстренной помощи в связи с нынешними ограничениями из-за пандемии. Вице-премьер, министр финансов Таро Асо ранее заявил, что сами выплаты могут начаться уже в мае.

К настоящему времени в Японии зафиксировано свыше 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 200 человек. В тяжелом состоянии находятся почти 200 пациентов. Накануне по всей Японии в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации, который сопровождается приостановкой работы многочисленных торговых, общественных и культурных объектов. Граждан просят без крайней необходимости не покидать дома.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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