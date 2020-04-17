Опрос: более половины россиян не доверяют информации блогеров о коронавирусе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более половины россиян доверяют информации о коронавирусе, полученной от знакомых врачей, при этом совершенно не доверяют блогерам. Об этом свидетельствуют данные Социологического антикризисного центра, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно проведенному опросу, 60% доверяют информации от врачей, с которыми знакомы лично, 37% - от врачей в целом, 25% - от Министерства здравоохранения. При этом 29% респондентов не доверяют официальным данным и считают, что ситуация на самом деле хуже, а 27%, наоборот, полагают, что ситуация слишком нагнетается. 54% респондентов, участвовавших в опросе, не доверяют информации, полученной от блогеров, доверяют им как источнику всего лишь 2%

"В обществе нет доминирующей позиции о том, какова ситуация на самом деле - примерно поровну разделились те, кто доверяет официальным сводкам, те, кто считает ситуацию преувеличенной, и те, кто считает, что масштабы преуменьшены", - отметили авторы исследования.

При этом женщины среднего возраста видят ситуацию более драматичной. Мужчины в возрасте 55 лет и старше, а также жители городов с населением 500 тыс. и менее чаще считают, что информационная картина преувеличена по отношению к реальности.

Рейтинг доверия показывает, что статус практикующего врача сам по себе вызывает значительно большее доверие, чем административная позиция. Главные врачи больниц, например, по уровню доверия уступают рядовым врачам и медперсоналу, отметили авторы исследования.

Опрос проводился среди 1 тыс. россиян старше 18 лет, проживаюших в городах с населением от 100 тыс. человек.

Социологический антикризисный центр запущен в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, Украине, Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят, в том числе в связи с пандемией коронавируса.