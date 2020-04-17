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Пандемия коронавируса нового типа

Посол РФ: россияне могут вернуться из Эстонии, несмотря на закрытые границы

Проблема другого плана, по словам Александра Петрова, возникает у российских граждан, имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии, однако это тоже единичные случаи

ТАЛЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Российские граждане, оказавшиеся в Эстонии, могут без препятствий вернуться на родину, несмотря на закрытые границы. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"Граница действительно закрыта, но для российских граждан, которые по тем или иным причинам задержались в Эстонии, разрешен беспрепятственный проезд домой на родину, - заявил он в видеообращении, размещенном на канале посольства в YouTube. - Это, к счастью, единичные случаи. Их действительно не так много, и мы оказывали возможное содействие, информируя людей о тех возможностях, которые существуют для того, чтобы добраться до границы и следовать дальше".

Проблема другого плана, по словам посла, возникает у российских граждан, имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии, однако это тоже единичные случаи.

В Эстонии общее число заразившихся коронавирусом в пятницу достигло 1 459. Общее число умерших достигло 38.

13 марта правительство Эстонии ввело режим чрезвычайного положения в связи с пандемией, он действует до 1 мая. С 17 марта Эстония восстановила пограничный контроль и ввела запрет на въезд иностранцев.

Теги
ЭстонияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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