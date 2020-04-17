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Врио главы Коми выступил против строительства экотехнопарка "Шиес"

По словам Владимира Уйбы, аналогичной позиции придерживается и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский

СЫКТЫВКАР, 17 апреля. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в Архангельской области по соседству с Коми, и не станет его поддерживать.

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Аналогичной позиции, по его словам, придерживается и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

"Мой ответ однозначный: любой проект, который может нанести вред экологии любого региона и страны, не имеет права на существование. Когда только-только 3 апреля нас представляли [врио руководителей регионов в Коми и Архангельской области], и первое, о чем мы стали говорить с Александром Цыбульским - о "Шиесе", потому что народ в Коми не приемлет этот проект, в 40 км от границы [регионов] - это совсем ничего. Цыбульский ответил, что проект неприемлемый", - сказал Уйба журналистам в пятницу.

По его словам, буквально два дня назад руководители регионов созванивались, и Цыбульский подтвердил свою позицию. Уйба подчеркнул, что по роду своей деятельности входил в состав МАГАТЭ, бывал в Вене. Одна из достопримечательностей этого города - мусоросжигательный завод. "Я за подход [к решению проблемы]. Если это является украшением, дает рабочие места, никакого вреда экологии, обеспечивает жителей теплом, как в Вене - то почему нет? Подходы важны. Мы живем в цивилизации, и у нас горы мусора, с ним нужно что-то делать. Но первое и главное - это безопасность человека и природы", - подытожил врио главы Коми.

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнпарка вызвало общественный резонанс, в Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияАрхангельская областьКоми
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