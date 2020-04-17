Жителям Нижегородской области начислят бонусные баллы за соблюдение режима самоизоляции

ТАСС, 17 апреля. Система начисления бонусных баллов - так называемых "доброрублей" - запущена в Нижегородской области, чтобы стимулировать жителей региона соблюдать режим самоизоляции. "Доброрубли" будут начислять за одобренные заявки на выход из дома, после снятия режима повышенной готовности их можно будет обменять, например, на билеты в музеи, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

"Полученные бонусные баллы можно будет потратить в так называемом "Добромаркете" на предложения партнеров проекта. В их число войдут государственные и негосударственные учреждения социальной сферы и представители бизнеса. После окончания режима самоизоляции баллы, к примеру, можно будет обменять на билеты спортивных и культурных мероприятий, на скидки и бонусы", - указано в сообщении.

Одними из первых партнеров проекта стали Нижегородский академический театр кукол, где за "доброрубли" можно получить скидку на билеты, и ФОК "Мещерский", который предоставит скидку на посещение бассейна, катка и тренажерного зала. Скидку можно будет получить после смягчения карантинных мер в регионе.

По словам главы региона Глеба Никитина, для того, чтобы получить бонусы, необходимо зарегистрироваться на сайте "Карта жителя Нижегородской области", через которой оформляются QR-коды на выход из дома. "Бонусы начисляются за каждую самостоятельно оформленную и одобренную заявку на выход из дома, но не более чем за одну заявку в день. За это действие пользователю начисляется 10 "доброрублей", - отметили в пресс-службе правительства региона.

В Нижегородской области, где действует режим самоизоляции для граждан, выявлено 458 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 человек выписаны из больниц после выздоровления, четверо скончались.