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Пандемия коронавируса нового типа

Россотрудничество и Google запустили совместные онлайн-проекты в связи с пандемией

Несколько проектов реализовали на площадке YouTube

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россотрудничество и компания Google запустили познавательные онлайн-ресурсы для поддержки пользователей в период карантина и самоизоляции. Об этом сообщили в пятницу на сайте агентства.

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"Мы рады такому полезному сотрудничеству с Google. Считаем, что использование в работе предлагаемых ресурсов и сервисов, особенно в условиях пандемии коронавируса, значительно расширит возможности наших представительств, которые даже во время самоизоляции работают над продвижением российской культуры, науки и образования за рубежом, и поможет многим людям пережить этот нелегкий период", - сказал заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

Как проинформировали в агентстве, один из ресурсов Google - платформа Google Arts & Culture - предоставляет уникальную возможность самообразования и организации онлайн-досуга с помощью виртуальных туров, экскурсий по знаковым местам, известным музеям и художественным галереям мира. "На платформе доступны коллекции крупнейших российских музеев, таких как Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственная третьяковская галерея, Государственный музей истории космонавтики, Дарвиновский музей, а также уникальное выставочное пространство "Литературная Россия", представляющее собой серию выставок и виртуальных туров по российским литературным домам-музеям, усадьбам и квартирам известных писателей, поэтов и критиков", - пояснили в Россотрудничестве.

"В помощь учителям, в том числе тем, кто преподает в русских школах за рубежом, компания Google запустила специальный портал "Учим из дома", на котором собрана актуальная информация и полезные инструменты с инструкциями - все, что призвано максимально упростить дистанционное преподавание", - подчеркнули в агентстве. "Портал был включен Министерством просвещения РФ в список рекомендованных ресурсов", - добавили в Россотрудничестве.

Несколько проектов реализовали на площадке видеохостинга YouTube. "Многие театры, несмотря на карантин и режим самоизоляции, не прекращают контакты со зрителями и перешли на онлайн-трансляции своих спектаклей, которые доступны на YouTube. В их числе Большой театр, "Современник", Гоголь-центр, Московский театр юного зрителя, многие региональные театры", - рассказали в Россотрудничестве.

"На YouTube также представлено несколько тысяч фильмов киноконцерна "Мосфильм", Центральной киностудии им. М. Горького, Ленфильма, кинокомпании СТВ и других. Их можно смотреть совершенно бесплатно", - заключили в агентстве.

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