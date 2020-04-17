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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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МЧС сообщило, что задымление от пожаров у ЧАЭС не распространяется на территорию России

Расстояние от места лесных пожаров на территории Украины до ближайшей границы Брянской области составляет более 150 км
Описание
© EPA-EFE/YAROSLAV YEMELIANENKO

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Продукты горения от лесных пожаров, действующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, не распространяются на территорию России. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в МЧС РФ.

"Расстояние от места лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины до ближайшей границы с Брянской областью составляет более 150 км. Как и прогнозировалось ранее, задымление от пожаров на территорию России не распространяется. Изменений в радиационном фоне в приграничных районах региона не зафиксировано", - сказали в ведомстве.

Измерения радиационного фона ведутся российской автоматизированной системой контроля радиационной обстановки, развернутой в населенных пунктах региона и на граничащих с зоной отчуждения территориях Белоруссии. Данные обновляются каждые 15 минут, добавил в МЧС.

По последним данным, ситуация с пожарами с зоне отчуждения остается очень сложной, ежедневно возникают новые очаги возгораний. Обстановку усугубляют засуха и сильный ветер, но открытого огня не наблюдается.

Пожар в зоне у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году, и большой лесной массив. Представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины 15 апреля сообщал, что открытое горение удалось полностью ликвидировать, однако на следующий день из-за сильного ветра в некоторых местах тление вновь перешло в открытый огонь. Для пресечения дальнейшего распространения огня в зоне за минувшие сутки создано более 30 км минерализованных полос. По данным ГСЧС, утром 17 апреля "благодаря действиям спасателей открытого огня не наблюдается".

Теги
УкраинаРоссияПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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