Индия поставит России гидроксихлорохин и парацетамол для борьбы с коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апреля. /ТАСС/. Индия поставит в Россию миллионы таблеток препарата гидроксихлорохин, а также парацетамол в ближайшее время для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в пятницу российским журналистам в Нью-Дели посол России в Индии Николай Кудашев.

"Невзирая на то, что Индия сама нуждается в этом лекарстве и его выпуск является лицензированным, то есть ограниченным, индийская сторона пошла навстречу обращению российской стороны и лицензировала поставки для Российской Федерации до 100 млн таблеток гидроксихлорохина в разных партиях. А также лицензировала поставки на российский рынок и для российских медицинских учреждений парацетамола", - сказал Кудашев.

"Можно ожидать, что поставки этих средств, в которых Россия очень нуждается, начнутся уже в ближайшее время: в конце апреля - начале мая", - добавил посол.

Он отметил, что этот шаг свидетельствует о высоком уровне отношений двух стран. "Наши друзья поделились с нами медицинским средством, которое защищает здоровье их родных и близких. Думаю, что это дорогого стоит", - подчеркнул Кудашев. Он сообщил, что вопрос о поставках медикаментов обсуждался во время недавнего разговора лидеров двух государств.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 25 марта в телефонном разговоре обменялись мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса и условились об укреплении координации в борьбе с ней.