{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Индия поставит России гидроксихлорохин и парацетамол для борьбы с коронавирусом

Посол России в Индии Николай Кудашев сообщил, что поставки начнутся в конце апреля - начале мая
Описание
© REUTERS/Sivaram V

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апреля. /ТАСС/. Индия поставит в Россию миллионы таблеток препарата гидроксихлорохин, а также парацетамол в ближайшее время для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в пятницу российским журналистам в Нью-Дели посол России в Индии Николай Кудашев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Невзирая на то, что Индия сама нуждается в этом лекарстве и его выпуск является лицензированным, то есть ограниченным, индийская сторона пошла навстречу обращению российской стороны и лицензировала поставки для Российской Федерации до 100 млн таблеток гидроксихлорохина в разных партиях. А также лицензировала поставки на российский рынок и для российских медицинских учреждений парацетамола", - сказал Кудашев.

"Можно ожидать, что поставки этих средств, в которых Россия очень нуждается, начнутся уже в ближайшее время: в конце апреля - начале мая", - добавил посол.

Он отметил, что этот шаг свидетельствует о высоком уровне отношений двух стран. "Наши друзья поделились с нами медицинским средством, которое защищает здоровье их родных и близких. Думаю, что это дорогого стоит", - подчеркнул Кудашев. Он сообщил, что вопрос о поставках медикаментов обсуждался во время недавнего разговора лидеров двух государств.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 25 марта в телефонном разговоре обменялись мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса и условились об укреплении координации в борьбе с ней.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, НарендраПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Карантин на Кубани продлили до 30 апреля
Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что число инфицированных по-прежнему растет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС