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Пандемия коронавируса нового типа
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В ГД внесли законопроект о праве частных клиник заготавливать донорскую кровь

Нововведение коснется крупных негосударственных многопрофильных клиник

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник ("Единая Россия") в пятницу внес в нижнюю палату парламента законопроект, который позволяет частным медицинским клиникам заготавливать и хранить донорскую кровь и ее компоненты.

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Нововведение коснется крупных негосударственных многопрофильных клиник. Так, отмечает автор инициативы, для лечения пациентов с коронавирусом в России стали применять метод переливания донорской плазмы с антителами. "Опыт Китая, США, ФРГ и других стран, столкнувшихся с эпидемией, показывает эффективность процедуры. Введение плазмы в первые дни заболевания позволяет снизить частоту тяжелых форм COVID-19 и, соответственно, сократить смертность", - подчеркивает депутат.

При этом, по его словам, доступность такой терапии в России ограничена в том числе и потому, что заготовкой, хранением и передачей такой плазмы могут заниматься только государственные медучреждения. "Например, в Москве, где наблюдается максимальное число заболевших, заготовкой, хранением и передачей такой плазмы могут заниматься только два медучреждения - НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и Центр крови им. О. К. Гаврилова. Из этой системы исключены частные медицинские организации, в стационарах которых находятся более 600 пациентов с COVID-19", - сообщил автор инициативы ТАСС.

Кроме того, по его словам, существующая необходимость частных клиник взаимодействовать со службой крови "ведет к снижению доступности медпомощи: бюрократия и логистика существенно увеличивают сроки получения клиниками донорской крови или ее компонентов". Резник предлагает изменить эти нормы и позволить многопрофильным частным клиникам заготавливать и хранить донорскую кровь и ее компоненты, так как они обладают всем необходимым для этого оборудованием.

Он отмечает, что такие нормы повысят доступность качественной медицинской помощи гражданам РФ, а также позволят "ускоренно внедрять в обычную практику инновационные методы лечения", что может помочь как в борьбе с коронавирусом, так и в случае возникновения эпидемий в будущем.

При этом автор инициативы уточняет, что законопроект не затрагивает других аспектов функционирования службы крови или донорства в целом. На частные клиники будут и дальше в полном объеме распространяться все действующие правила оборота крови и ее компонентов, а также обеспечения ее безопасности и клинического использования.

Теги
РоссияРезник, Владислав МатусовичПандемия коронавируса нового типа
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