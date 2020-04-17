{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Первый пациент с коронавирусом умер в Орловской области

Ему было 68 лет

ОРЕЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Орловской области. Это первый случай смертельного исхода в регионе, сообщил в пятницу журналистам губернатор Андрей Клычков.

На эту тему
Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции людям старше 60 лет

"Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице им. Боткина", - сказал он.

Мужчине было 68 лет, у него были сопутствующие заболевания. Причину смерти установит вскрытие.

На утро 17 апреля, по данным оперативного штаба Орловской области, зарегистрировано 85 заразившихся коронавирусом, за сутки прирост составил 12 человек. Из них семь человек выздоровели.

Теги
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Карантин на Кубани продлили до 30 апреля
Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что число инфицированных по-прежнему растет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС