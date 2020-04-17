Первый пациент с коронавирусом умер в Орловской области

ОРЕЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Орловской области. Это первый случай смертельного исхода в регионе, сообщил в пятницу журналистам губернатор Андрей Клычков.

"Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице им. Боткина", - сказал он.

Мужчине было 68 лет, у него были сопутствующие заболевания. Причину смерти установит вскрытие.

На утро 17 апреля, по данным оперативного штаба Орловской области, зарегистрировано 85 заразившихся коронавирусом, за сутки прирост составил 12 человек. Из них семь человек выздоровели.