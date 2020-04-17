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Россияне получили доступ к электронным трудовым книжкам на портале госуслуг

Данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной версии, в личном кабинете не отображаются

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Граждане РФ теперь смогут получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

"Информация из электронной трудовой книжки загружается в личный кабинет на портале госуслуг. Также ее можно выгрузить в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда России, выписка является юридически значимым документом", - отмечают в министерстве.

Физические лица могут получить сведения о приеме на работу, переводе на новую должность, увольнении в электронном виде только после того, как они дадут согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, а работодатель в установленном порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан в ПФР. Данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной трудовой книжки, в личном кабинете не отображаются, уточняется в сообщении.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, работодатели предоставляют в электронном виде в Пенсионный фонд данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

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