Основателя Vee Security Литреева освободили из-под домашнего ареста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил из-под домашнего ареста основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, передает корр. ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.

"В продлении домашнего ареста отказать, Литреева из-под домашнего ареста освободить", - сказал судья.

Он уточнил, что постановление суда может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.

По данным адвоката, Литреева задержали у гостиницы, во время осмотра на месте задержания у него никаких запрещенных веществ найдено не было. 23 февраля Литреева допросили и отправили в изолятор временного содержания. Он не имеет регистрации на территории РФ, проживает с родителями в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбург приехал в гости. Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 февраля арестовал его на два месяца, 28 февраля Свердловский областной суд сократил срок ареста на месяц - до 23 марта. Он обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, вину признал полностью.

Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.