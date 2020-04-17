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Заявки на программу "Земский учитель" в Хабаровском крае поступили от 113 педагогов

Конкурсная комиссия определит победителей в мае
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 17 апреля. /ТАСС/. Педагоги из 31 региона России подали заявки на участие в программе "Земский учитель" в Хабаровском крае, готовность работать в небольших городах и селах выразили 113 учителей, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Проект запущен в России с 1 января 2020 года.

"В крае завершен прием документов от претендентов на участие в программе "Земский учитель". Всего поступило 113 заявлений от педагогов из 31 региона России. Победителей определит конкурсная комиссия в мае этого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регион желают переехать учителя из соседнего Приморья, Амурской области. Есть заявки из Забайкальского края и Самарской области, а также из республик Тыва, Алтай и Бурятия. Претендентов интересуют вакансии в школах Амурска, поселка Чегдомын Верхнебуреинского района, а также в школах села Малышево Хабаровского района и села Троицкое Нанайского района. Хабаровскому краю выделено две квоты для педагогов начальных классов, учителей иностранного языка, физики и математики, русского языка и литературы, химии и биологии.

По программе учителя, переехавшие на работу в сельскую местность, либо города с населением до 50 тыс. человек, получат 2 млн рублей. При этом им необходимо будет отработать на месте пять лет. По данным регионального правительства, в Хабаровском крае для решения кадрового вопроса в отрасли образования также действует ряд социальных мер. Молодым педагогам в течение первых трех лет работы выплачивают повышающий коэффициент в размере 35%. Для сельских учителей установлен повышающий коэффициент в размере 25%. Им также компенсируют расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Потребность в 100 учителях

Школы в селах и городах Хабаровского края готовы принять на работу более ста педагогов, сообщила ТАСС начальник отдела аттестации и повышения квалификации министерства образования края Евгения Матаржук. В Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре не хватает учителей иностранного языка, в селах - учителей других предметов. "В регионе потребность в кадрах не такая острая, как в других субъектах Дальнего Востока, поскольку в крае с 2010 года активно реализуется программа привлечения учителей в отдаленные и труднодоступные районы, по которой ежегодно привлекается около ста квалифицированных педагогов", - сказала она.

Сумма выплат из краевого бюджета по этой программе составляет от 700 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от района. Самая большая выплата предусмотрена для переезжающих на самый север региона - в Охотский район. Отработать в школе по этой программе педагог должен три года. "К нам приезжают и с западных регионов страны, педагог с Крыма, например, работал в Верхнебуреинском районе. Особенно отрадно, когда переезжают целыми учительскими семьями. Такая семья с ребенком переехала к нам из одного из дальневосточных регионов, они отработали три года в селе Джигда в Аяно-Майском районе, куда добраться можно только по реке летом или на буранах зимой, а теперь они переехали в Аян, работают там, родили еще одного ребенка", - сказала Матаржук.

Она уточнила, что на месте после завершения срока участия в программе остаются более половины учителей, некоторые приезжают не только с семьями, но еще и с друзьями.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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