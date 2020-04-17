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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт назвал необязательным ношение масок на улице

При этом, по словам главного врача медицинского центра "Лидер медицины" Евгения Тимакова, нужно их надевать в общественных местах - на остановках и в других местах скопления людей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Маски необязательно носить на улице, но нужно их надевать в общественных местах - на остановках и в других местах скопления людей. Одноразовые маски можно стирать при отсутствии других средств защиты, но их эффективность снижается в два раза, рассказал в пятницу ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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"В данный момент я целесообразности ношения масок именно при прогулках по тротуарам, по улицам при данной ситуации зараженности в городе пока не вижу. Пока у нас в данный момент ситуация стабильная, нет выраженного роста заболеваемости, маски нужно обязательно надевать в транспорте, в подъездах - везде, где закрытые помещения. На улице - на общественных остановках и в других местах, где возможно оседание вируса из-за скопления людей. Когда мы просто идем по улице при соблюдении социальной дистанции маски необязательны в данный момент", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случаях, когда человек идет по улице, не в месте скопления людей, полезнее просто дышать свежим воздухом, потому что "от маски в такой момент может быть больше вреда, чем пользы".

При этом одноразовые маски можно стирать и носить повторно при отсутствии других вариантов защиты, но это сказывается на их эффективности. "При стирке одноразовых масок значительно теряются их свойства. У масок хирургических есть еще такое дополнительное свойство - у них ткань обладает электростатическим зарядом определенным. И когда попадает пыль или вирус, помимо фильтрации мембранами, идет фильтрация электростатическая. Соответственно, после стирки это свойство теряется, то есть маска теряет свои свойства как минимум в два раза. Да, можно так делать, если нет других вариантов, но надо иметь в виду, что падает защита", - сказал собеседник агентства.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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