Жена летчика Ярошенко рассказала о его здоровье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Состояние здоровья летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме "Данберри", остается стабильным, несмотря на ситуацию с коронавирусом, которым заражены многие заключенные исправительного учреждения. Об этом в пятницу сообщила ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

"Состояние вроде стабильное. Оно у всех в камере стабильное, но каждый день по одному выносят, у кого осложнения, - сказала Ярошенко. - Сегодня нормально себя чувствует, а завтра все что угодно может быть". Ранее медики тюремной санчасти поставили россиянину, который пожаловался на кашель и температуру, диагноз "ОРВИ".

Как отметила, собеседница агентства, ситуация с распространением нового коронавируса в тюрьме остается напряженной. "Константин звонил, сказал, шла строка какая-то в новостях на Fox News. [Генеральный прокурор США] Барр распорядился выслать комиссию в Данберри, так как это самый серьезный очаг заражения [коронавирусом], близкий к Нью-Йорку, - рассказала Ярошенко. - Барр туда направляет комиссию, чтобы разобрались в ситуации, потому что там уже все заражены".

Защита Ярошенко направила в Бюро тюрем США прошение об освобождении россиянина на принципах милосердия из-за распространения коронавируса. Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Бюро тюрем переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса. По данным агентства Рейтер, это распоряжение в первую очередь коснется заключенных тюрем в Элктоне (штат Огайо) и Данберри (штат Коннектикут), так как там сложилась наиболее серьезная ситуация с распространением нового коронавируса. По информации супруги россиянина, из блока, в котором содержат Ярошенко, под домашний арест переведены уже четыре человека.

Дело Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

К настоящему моменту в общей сложности из-за коронавируса в США умерли 33 268 человек. Заразились более 671 тыс. человек.