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Пандемия коронавируса нового типа

Рябков назвал западные СМИ "сливными бачками" для обвинений в адрес России по коронавирусу

Замглавы МИД РФ отметил, что подобные обвинения будут продолжаться на разных уровнях
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Зарубежные СМИ, распространяющие обвинения в адрес России в связи с эпидемией коронавируса, стали "сливными бачками" для определенных структур по обе стороны Атлантики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Международная жизнь", опубликованном в пятницу.

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Ранее в американской газете The New York Times появилась статья, в которой Россия обвинялась в подрыве американской системы здравоохранения путем дезинформации. СМИ США также в последние дни активно публикуют со ссылками на неназванные источники информацию о том, что Китай скрывал происхождение и истинные масштабы распространения коронавируса.

"Это [обвинение] совершенно предсказуемо и ожидаемо. Эта мелодия будет исполняться и дальше на разных уровнях. Дело ведь не в The New York Times и каких-то других СМИ США, дело в том, что и ответственные политики в так называемом западном лагере повторяют без пауз, безостановочно все эти тезисы о дезинформации, о наших попытках посеять раздор и неуверенность, о нашем стремлении найти какие-то зазоры, вбить клинья или сделать что-то еще деструктивное из этой же серии", - сказал он.

Рябков отметил, что даже человеку, который не занимается профессионально расследованием источников появления подобной информации, очевидно из-за их стиля, что они написаны под копирку. "Как только возник сюжет с оказанием Россией помощи западным странам в связи с пандемией коронавируса, как только Китай продемонстрировал эффективность борьбы с эпидемией и стал наращивать свое содействие многим государствам мира, сразу в определенных центрах, которые принято называть центрами стратегической коммуникации - они созданы и в гражданских, и в военных структурах по обе стороны океана, - начали писать директивы о том, как этому всему противостоять", - отметил замглавы МИД РФ.

"К сожалению, примитивность мышления тех, кто этим занимается в этих центрах, проявляется в том, что директивы пишутся под копирку. Лексика и терминология, которая в них употребляется, - это лексика семантически американская, американо-британская, поэтому человеку, не обладающему специальными навыками расследования в этой сфере, просто читающему эти тексты, все становится понятным сразу", - объяснил Рябков.

Однако, добавил высокопоставленный дипломат, такой "политический стриптиз, который мы наблюдаем на фоне пандемии коронавируса, малопривлекателен, хочется отвернуться". "Я могу сейчас в пародийном ключе написать этот текст, потом мы сравним то, что будет написано мной, с тем, что эти стратегические коммуникаторы распространят по закрытым системам связи в качестве инструкции для использования, в том числе для использования через СМИ, которые выполняют в данных ситуациях зачастую функцию сливных бочков", - резюмировал Рябков.

Теги
РоссияРябков, Сергей АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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