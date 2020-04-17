Глава Роспотребнадзора: рост числа заразившихся коронавирусом в России остается плавным

Рост числа заразившихся коронавирусом в России остается плавным и медленным, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В РФ проводится 103,5 тыс. исследований на коронавирус в сутки. Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50% от всех заразившихся. 80% инфицированных коронавирусом в РФ младше 60 лет, 5% - дети, заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что доля болеющих пневмонией среди заразившихся коронавирусом в России не растет.

Попова также сообщила, что меры властей по борьбе с коронавирусом в России дают эффект.

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