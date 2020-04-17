Проект "Русские сезоны" проведет прямую трансляцию пасхального богослужения

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сервис Stay home with Russian Seasons ("Оставайтесь дома с "Русскими сезонами") 18 апреля покажет в прямом эфире пасхальную заутреню и божественную пасхальную литургию из московского храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Видеотрансляция богослужения начнется 18 апреля в 23:00 на сайте и в социальных сетях проекта. По традиции служба начинается поздним вечером в Великую субботу и посвящена Пасхе", - уточнили в пресс-службе.

Богослужение возглавит настоятель храма, председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). В службе примет участие Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова.

Бесплатный онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons был запущен 23 марта для российских и иностранных поклонников русской культуры и объединяет материалы ведущих российских творческих коллективов и учреждений культуры - участников "Русских сезонов". В 2020 году фестиваль проходит во Франции, Бельгии и Люксембурге.

Православная Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля.