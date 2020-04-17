Более 13,5 тыс. протоколов составили в Москве за время режима повышенной готовности

"Если рассматривать период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали уже не только активно патрулировать, но и привлекать к административной ответственности, то у нас на сегодняшний день составлено более 13,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 54 млн рублей. За последние сутки выявлено 1,5 тыс. нарушений установленных указом мэра Москвы ограничений по передвижению по городу и социального дистанцирования", - сказал Данчиков.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. протоколов за нарушения введенных мер составлено в Москве за сутки, всего за период с начала действия режима повышенной готовности составлено более 13,5 тыс. протоколов на сумму 54 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

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Он уточнил, что впоследствии составленные протоколы направляются в Объединение административно-технических инспекций для рассмотрения вынесения штрафа нарушителю.

"Наиболее часто нарушают установленные ограничения более молодые и активные - это молодежь и граждане среднего возраста. В целом количество нарушений немного снизилось, что связано, в том числе с плохими погодными условиям. Также москвичи за последние два дня более добросовестно и дисциплинированно соблюдают режим самоизоляции", - подчеркнул Данчиков.

По его словам, на столичных улицах сегодня работают более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников. Они в ежедневном режиме патрулируют улицы города, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и составляют протоколы об административных правонарушениях при выявлении нарушений ограничений по передвижению по городу.

Также он отметил, что камеры видеонаблюдения в Москве за две недели зафиксировали 90 нарушителей карантина. "Всего с момента наблюдений зафиксировано более 90 нарушений. На основании оформленных специальных согласий граждане должны были находиться на самоизоляции в течение всего периода лечения и 14 дней на карантине после выздоровления, но нарушили эти условия и покинули квартиры. За прошедшие сутки в Москве с помощью средств фото- и видеофиксации установлено 21 нарушение карантин", - сказал Данчиков.

"Гражданам, заразившимся коронавирусом и переносящим заболевание в легкой форме, после оформления специального согласия разрешено лечиться дома. Для лечения вне стационара необходимо соблюдать строгий домашний карантин под пристальным наблюдением врачей. Это действенная профилактическая мера, которая позволяет максимально ограничить общение с внешним миром и препятствует распространению вируса COVID-19", - пояснили в пресс-службе мэра.

При оформлении специального согласия каждому пациенту разъясняются правила прохождения лечения дома, соблюдения строгого карантина до полного выздоровления, а также меры ответственности за нарушение этих правил.

Кроме того, за последние четыре дня в столице составлено около 550 протоколов в отношении организаций за нарушение соцдистанции на общую сумму 40 млн рублей. "Обеспечение дистанции между покупателями и посетителями - важная профилактическая мера в период режима повышенной готовности <...> Только за последние четыре дня составлено около 550 протоколов в отношении нарушителей на общую сумму 40 млн рублей", - сказал Евгений Данчиков.

По его словам, протоколы составлены в отношении юридических лиц, организаций торговли и точек питания, нарушивших режим социального дистанцирования.

Он уточнил, что контроль за обеспечением социального дистанцирования в отношении юридических лиц осуществляют департамент торговли и услуг города Москвы, Государственная инспекция по недвижимости, Объединение административных-технических инспекции и Московская административная дорожная инспекция.

"Говоря о соблюдении юридическими лицами введенного в столице режима социального дистанцированя, стоит отметить, что статьей 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей для организаций, которые нарушают этот режим. В случае если нарушение повторится, организации грозит более высокий штраф - до 500 тыс. рублей и приостановка деятельности до 90 дней", - подчеркнул Данчиков.

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