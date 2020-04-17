Студенты смогут подать документы для поступления в вуз дистанционно

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки России установило особенности приема в вузы в 2020 году, в рамках которых студенты могут подать все документы дистанционно. Соответствующий приказ за подписью главы министерства Валерия Фалькова опубликован в пятницу на сайте Минобрнауки.

"Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых документов: в электронной форме посредством электронной информационной системы организации; с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе.

Ранее Минобрнауки из-за пандемии коронавируса сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы в 2020 году. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая - 24 августа.

В прошлом году Минобрнауки России сообщало, что работа над суперсервисом "Поступление в вуз онлайн" ведется по национальному проекту "Цифровая экономика". Внедрение такого сервиса, отмечали в министерстве, приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года. Как заявлял замглавы Минобрнауки РФ Александр Нарукавников, суперсервис в 2020 году будет развернут в 53 вузах.