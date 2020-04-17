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Пандемия коронавируса нового типа
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Патриарх Кирилл попросил допустить священников в больницы во время пандемии

По словам представителя РПЦ Владимира Легойды, речь в первую очередь идет о Москве, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к властям с просьбой разрешить священнослужителям доступ к нуждающимся в пастырской опеке больным для совершения таинств в период введенного из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в режиме онлайн председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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"В силу эпидемиологической ситуации все больницы, не только инфекционные, закрыты на вход, священников на данный момент не допускают. <...> Инфекционный блок люди, вошедшие туда, не имеют права покидать, <…> это, естественно, не позволяет священникам исполнять свой долг. <...> Священноначалие обращалось, святейший патриарх обращался к власти с просьбой как-то эту проблему разрешить", - сказал он.

По его словам, речь в первую очередь идет о Москве, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка, и отправке священнослужителей в те больницы, где есть соответствующий запрос. Ранее Русская православная церковь (РПЦ) разработала правила совершения треб для священников, посещающих на дому или в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заразившихся коронавирусом. Они предписывают использование средств индивидуальной защиты, одноразовых салфеток для причастия и ватных палочек для елеосвящения, а также их обязательную утилизацию после таинств.

Легойда добавил, что сейчас службы в московских храмах проходят без прихожан. Как сообщалось, решение о таком формате на время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 по 19 апреля было принято в связи с требованием санитарных властей. "Большинство людей прислушиваются. <...> Еще до Вербного воскресенья <...> количество людей в храмах московских было в целом меньше в четыре-пять раз, <...> на этой неделе - еще меньше, <...> в храмах остаются священники, пономари, и те, кто помогает организовать трансляцию", - отметил он.

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