СМИ: в Испании 105-летняя женщина выздоровела после заражения коронавирусом

ТАСС, 17 апреля. Заразившаяся ранее коронавирусом 105-летняя жительница Испании Эвариста Рубио выздоровела. Как сообщает в пятницу газета ABC , она была выписана накануне из больницы города Мерида (автономное сообщество Эстремадура).

По данным издания, в больницу она была госпитализирована за три дня до этого с высокой температурой и проблемами с дыханием.

Это не первый случай выздоровления человека преклонного возраста после заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Как сообщил 9 апреля информационный портал NU.nl, жительница Нидерландов Корнелия Рас из небольшой деревни на юге страны стала старейшим в мире человеком, который выздоровел после заражения коронавирусом. На момент выписки из больницы женщине было 107 лет. На днях от коронавирусной инфекции излечилась 106-летняя жительница Великобритании. Нередко становится известно о выздоровлении пожилых людей и в Италии - среди излечившихся есть 104-летняя и 102-летняя женщины, 101-летний мужчина, а также несколько пациентов, чей возраст превысил 90 лет.

Первый случай коронавируса в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Согласно последним данным, с начала распространения инфекции в Испании зафиксировано более 188 тыс. случаев заражения, число жертв эпидемии достигло 19 478.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.