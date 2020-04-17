{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Томский вуз привлечет к ремонту корпусов студентов, оставшихся без работы из-за пандемии

К работам они смогут пристуипить после снятия режима самоизоляции, который в регионе продлен до 30 апреля

ТОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) трудоустроит 100 своих студентов, которые лишились подработки в период пандемии коронавируса, он привлечет их к ремонту общежитий и корпусов вуза, сообщили журналистам в пресс-службе ТПУ.

В Томской области с 31 марта до 30 апреля объявлен режим самоизоляции - закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Множество студентов потеряли свой заработок и подработки. Как ранее сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, российские вузы, которые готовы трудоустроить потерявших подработку из-за пандемии коронавируса студентов, смогут получить субсидии.

"В этом году мы сможем начать текущие ремонтные работы раньше, так как все занятия проводятся в дистанционном режиме, учебные корпуса фактически пустые. Это позволит нам сейчас сконцентрироваться на корпусах, а уже в летний период - на общежитиях студгородка. К этим работам мы можем привлечь до ста студентов", - цитирует пресс-служба слова первого проректора ТПУ Андрея Яковлева.

Уточняется, что студенты будут официально трудоустроены на должности маляров и штукатуров, обеспечены соцпакетом и заработной платой в пределах 25 тыс. рублей. Однако к работе они смогут приступить только после снятия режима самоизоляции.

"За студентами будут закреплены опытные наставники, которые проведут инструктаж и обучение. Всех ребят мы обеспечим спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, инструментами, стройматериалами, необходимыми для проведения работ. Кроме того, чтобы не допустить массового скопления людей, мы разграничим бригады по разным объектам", - приводятся в сообщении слова Яковлева.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин заявил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы
Президент при этом обратил внимание, что регионы уже подготовили 72% коечного фонда для борьбы с коронавирусом, и призвал максимально нарастить темп
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС