Томский вуз привлечет к ремонту корпусов студентов, оставшихся без работы из-за пандемии

ТОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) трудоустроит 100 своих студентов, которые лишились подработки в период пандемии коронавируса, он привлечет их к ремонту общежитий и корпусов вуза, сообщили журналистам в пресс-службе ТПУ.

В Томской области с 31 марта до 30 апреля объявлен режим самоизоляции - закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Множество студентов потеряли свой заработок и подработки. Как ранее сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, российские вузы, которые готовы трудоустроить потерявших подработку из-за пандемии коронавируса студентов, смогут получить субсидии.

"В этом году мы сможем начать текущие ремонтные работы раньше, так как все занятия проводятся в дистанционном режиме, учебные корпуса фактически пустые. Это позволит нам сейчас сконцентрироваться на корпусах, а уже в летний период - на общежитиях студгородка. К этим работам мы можем привлечь до ста студентов", - цитирует пресс-служба слова первого проректора ТПУ Андрея Яковлева.

Уточняется, что студенты будут официально трудоустроены на должности маляров и штукатуров, обеспечены соцпакетом и заработной платой в пределах 25 тыс. рублей. Однако к работе они смогут приступить только после снятия режима самоизоляции.

"За студентами будут закреплены опытные наставники, которые проведут инструктаж и обучение. Всех ребят мы обеспечим спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, инструментами, стройматериалами, необходимыми для проведения работ. Кроме того, чтобы не допустить массового скопления людей, мы разграничим бригады по разным объектам", - приводятся в сообщении слова Яковлева.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.