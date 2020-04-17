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Матвиенко поручила подготовить поправку об ужесточении наказания за киберпреступления

С соответствующим предложением выступил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам палаты по обороне и безопасности, а также по конституционному законодательству и госстроительству подготовить поправки в УК РФ об ужесточении ответственности для киберпреступников, которые "активизировались в условиях пандемии".

С соответствующим предложением в пятницу на заседании палаты выступил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин.

"Тема, безусловно, актуальная, своевременная. Принимается [предложение о соответствующем поручении]", - сказала Матвиенко.

По словам Кожина, ситуация с пандемией привела к тому, что практически вся жизнь россиян переходит в цифровое пространство, "на все это быстро отреагировали киберпреступники". Он, в частности, привел в пример случаи DDoS-атак в ходе работы по введению спецпропусков в Москве, о которых мэр столицы Сергей Собянин ранее докладывал президенту РФ Владимиру Путину. По словам Кожина, сейчас, "как грибы после дождя", появляются мошеннические сайты, где людям, в частности, предлагают защитные маски и оплату больничных.

"Сегодня, когда многие теряют работу, такие потери средств могут стать серьезной социальной проблемой", - подчеркнул Кожин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаСобянин, Сергей СеменовичКожин, Владимир ИгоревичРоссия
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