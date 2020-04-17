Мурманскому Роспотребнадзору даны полномочия подтверждать COVID-19 в регионе

МУРМАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Мурманской области получил разрешение подтверждать результаты анализов на коронавирус в лаборатории региона без проведения дополнительной проверки в федеральном центре. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства Мурманской области.

"Региональный Роспотребнадзор получил полномочия подтверждать результаты анализов на коронавирус без направления проб для окончательного подтверждения в научно-исследовательский институт. Таким образом, положительный результат первого анализа на коронавирус, проведенного в лаборатории мурманского отделения Роспотребнадзора, не будет дополнительно проверяться в референс-центре", - говорится в сообщении.

По информации правительства области, переход на новую систему подтверждения результатов завершится через несколько дней, после чего региональные и федеральные показатели будут сведены в единую отчетность.

Всего в Мурманской области, по состоянию на 17 апреля проведено более 12 тыс. тестов. У 318 человек подтвердился коронавирус, из них 21 пациент выздоровел и выписан из больниц, один человек скончался. 296 человек находятся на лечении с COVID-19.