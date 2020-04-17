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Пандемия коронавируса нового типа

Россия направила Узбекистану безвозмездно тест-системы для диагностики коронавируса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что не только в Узбекистане, но и в сопредельных государствах МИД РФ помогает россиянам, которым необходима помощь либо в репатриации, либо в оказании содействия на месте

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия на безвозмездной основе передала Узбекистану наборы тест-систем для выявления коронавируса. Об этом на брифинге в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В связи со сложившейся ситуацией в целях оказания содействия Узбекистану российской стороной в адрес партнеров на безвозмездной основе направлены наборы тест-систем для диагностики вируса. Они произведены уже хорошо всем известной структурой "Вектор" в рамках Роспотребнадзора", - сказала она.

Дипломат добавила, что не только в Узбекистане, но и в целом ряде сопредельных государств МИД РФ помогает россиянам, которым необходима помощь либо в репатриации, либо в оказании содействия на месте. "И здесь мы работаем очень плотно и по линии посольств, министерства иностранных дел, общественных организаций. Поэтому работа идет очень активно", - подчеркнула Захарова.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый случай заражения коронавирусом. По последним данным министерства здравоохранения республики, число заразившихся составляет 1380.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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