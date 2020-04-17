Более 500 тыс. граждан ЕС вернулись на родину в связи с пандемией

ТАСС, 17 апреля. Более полумиллиона граждан ЕС, оказавшихся в непростой ситуации за границей в связи с пандемией коронавируса, смогли вернуться домой благодаря усилиям властей Евросоюза и своих стран. Об этом в пятницу сообщили в Еврокомиссии.

"ЕС вернул домой более полумиллиона граждан, оказавшихся в сложном положении по всему миру из-за ограничений на путешествия в связи с коронавирусом", - сообщил представитель ЕК.

Согласно данным ЕК, в настоящее время за границей остаются порядка 98,9 тыс. граждан Евросоюза, которые хотят вернуться домой. ЕС ведет работу по их возвращению в ближайшие дни.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.