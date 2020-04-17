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Пандемия коронавируса нового типа

У шестерых студентов МЭИ обнаружен коронавирус

Еще 44 человека находятся под подозрением

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден у шестерых студентов Национального исследовательского университета "МЭИ", еще 44 человека, которые проживают в общежитии вуза в Москве, находятся под подозрением на заражение инфекцией, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе университета.

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"Общежитие на Энергетической улице 19 марта Роспотребнадзором поставлено на карантин в связи с подозрением на коронавирус, - сказал представитель пресс-службы. - Коронавирус официально подтвержден у шестерых студентов. Вчера Роспотребнадзор прислал списки, 44 человека под подозрением".

Собеседник агентства отметил, что в период с 19 марта порядка 60 человек, проживающих в общежитии вуза, были отправлены на лечение и обсервацию.

Общежитие в настоящее время закрыто для посещения, для студентов организовано питание, в здании регулярно проводится уборка с применением дезинфицирующих средств, отмечается на сайте вуза.

Ранее Российский университет дружбы народов (РУДН) сообщил о подтвержденных случаях коронавируса у студентов, живущих в общежитиях вуза. Они изолированы и проходят лечение, корпуса переведены на карантин. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий сообщал, что у некоторых сотрудников МГУ обнаружен коронавирус, но "контактов с университетом не было".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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