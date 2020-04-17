В Росгидромете заявили, что пожар в районе ЧАЭС не повлиял на радиационный фон в России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пожар вблизи Чернобыльской АЭС на Украине не повлиял на радиационную обстановку в России. В ближайшие три дня его изменений также не прогнозируется, сообщает пресс-служба Росгидромета.

"Федеральный информационно-аналитический центр (ФИАЦ) Росгидромета произвел очередные расчеты по прогнозу распространения воздушных масс с места лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (Украина). По данным Росгидромета, перенос воздушных масс с места пожара 17-20 апреля будет происходить в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, радиационная обстановка на территории России в норме.

С момента начала пожаров данные оперативно передаются МЧС России.

Пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году. Возгорание пошло на спад после дождей, которые начались в понедельник вечером. Во вторник в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар в зоне отчуждения потушен, но понадобится еще несколько дней, чтобы полностью прекратилось тление. Полицейские уже задержали несколько подозреваемых в нарушении правил обращения с огнем, идут следственные действия.