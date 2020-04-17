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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова назвала контрпродуктивными попытки США обвинить ВОЗ в неэффективности

Она напомнила, что координирующая роль ВОЗ в борьбе с пандемией закреплена в резолюции Генассамблеи ООН и итоговой декларации саммита G20

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вашингтон, приостановив выплаты взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и обвинив организацию в неэффективности в борьбе с коронавирусом, поступил контрпродуктивно и безответственно. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем абсолютно контрпродуктивными и безответственными попытки США обвинить ВОЗ в неэффективности и непрозрачности, а также возложить на организацию вину за происходящее у себя в стране, - сказала она. - Дистанцироваться сейчас от ВОЗ и обвинять ее во всем - уже совсем некомильфо".

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По словам Захаровой, обвинения ВОЗ в пассивности, непрозрачности и тем более в злонамеренности абсолютно беспочвенны. "Мы уже публиковали хронологию действий ВОЗ, она всем доступна на сайте министерства. ВОЗ после получения первичных данных начала действовать очень активно в публичном пространстве, заявляя о всех шагах, которые предпринимает", - указала официальный представитель МИД. "ВОЗ на всех этапах развития пандемии действовала в рамках своего мандата, в строгом соответствии с установками государств-членов, основываясь на научных данных", - добавила она.

Дипломат заметила, что в Вашингтоне теперь говорят о ВОЗ, как бы дистанцируясь от нее. При этом американцы занимают два поста помощника гендиректора ВОЗ и широко представлены во всех подразделениях секретариата организации, а также в экспертных комитетах, включая чрезвычайный экспертный комитет ВОЗ.

Официальный представитель также напомнила, что координирующая роль ВОЗ в борьбе с пандемией закреплена в соответствующей консенсусной резолюции Генассамблеи ООН и итоговой декларации саммита Группы двадцати. "США активно поддерживали этот консенсус, и мы исходим из того, что это и есть официальная позиция государства", - пояснила она.

По ее мнению, делегации США ничего не мешало, будучи членами исполкома ВОЗ, инициировать принятие в феврале специальной резолюции, направленной на повышение потенциала ВОЗ, чтобы в чрезвычайных ситуациях она более эффективно реализовывала свои задачи. "Безусловно, в дальнейшем потребуется провести детальный анализ действий ВОЗ по реагированию на вирус, и на его основе принимать решение о повышении эффективности работы организации. Как говорится, нет пределов совершенству", - заключила дипломат.

Теги
СШАЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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