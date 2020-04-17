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Пандемия коронавируса нового типа
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Иммунитет к коронавирусу выявили у 30 из 204 протестированных медиков Пироговского центра

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова стал первым федеральным учреждением, где медицинских работников протестировали на наличие антител к новому коронавирусу. Иммунитет обнаружен у 30 из 204 исследованных сотрудников, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Первое практическое использование тест-системы на обнаружение антител к COVID-19, разработанной Новосибирским ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", прошло среди сотрудников ФГБУ "Национальный медико-хирургического Центр им. Н.И. Пирогова" Минздрава России. Тестирование проведено у 204 сотрудников центра, у которых в предыдущие два месяца не выявлялись симптомы острых респираторных вирусных инфекций. По результатам тестирования антитела к коронавирусу выявлены у 30 сотрудников Центра, работающих в "красной" зоне и на входе в нее", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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