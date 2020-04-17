Путин заявил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что проблема распространения коронавируса касается не только Москвы, но каждого региона России. На это российский лидер обратил внимание на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ.

"Хочу еще раз подчеркнуть, Москва столкнулась первой, как я сказал, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом!" - сказал Путин.

"Нам важно, чтобы по всей стране - не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе была 100%-ная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью", - подчеркнул глава государства.

По оценке Путина, "риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации". "Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился на каждой из наших территорий", - указал президент. И добавил: "Береженого Бог бережет".

"Была поставлена задача дополнительно развернуть в регионах 95 тыс. именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией, на 3 апреля было готово 30% таких коек, по оперативной информации на вчерашний день - 72%", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "к 28 апреля эта работа должна быть полностью завершена"."До установленного срока осталось менее двух недель, поэтому прошу максимально нарастить темп", - обратился президент к участникам видеоконференции.